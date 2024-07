Leoni accelerata imminente dell’Inter? Arrivo non banale in sede!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 2 luglio 2024) L’Inter continua il suo pressing per Giovanni, giovane difensore classe 2006 di proprietà della Sampdoria. Insi muove qualcosa. IN– L’Inter si muove per Giovanni, difensore 18enne che piace tantissimo alla dirigenza nerazzurra. Pochi minuti fa è entrato nellaEdoardo Crnjar, agente di mercato e fratello del procuratore diGiacomo. L’Inter, com’è noto, segue il ragazzo che nell’ultima stagione ha giocato alla Sampdoria, il quale lo ha riscattato dal Padova. Sul difensore ci sono anche Napoli e Juventus.sarebbe un acquisto di grande prospettiva per la Beneamata, il cui obiettivo nei prossimi anni sarà quello di ringiovanire una retroguardia difensiva decisamente avanti con l’età: Acerbi e de Vrij vanno rispettivamente per i 37 e i 33 anni.