La vera delusione dei democratici Usa più che l' impresentabile Biden è Kamal Harris la scomparsa

(Di martedì 2 luglio 2024) Che fine ha fatto? Mentre il mondo si interroga su Joe, dopo che nel primo duello tv con Donald Trump, è apparso “appannato” e inadeguato non solo al confronto televisivo, ma anche a guidare ancora gli Stati Uniti, proprio gli americani si chiedono che ruolo possa giocare la sua vice. La donna che avrebbe dovuto garantire il sostegno aida parte delle comunità ispaniche, degli immigrati di seconda generazione, ma soprattutto dei giovani. Il volto “fresco” e la donna in grado di strizzare gli occhi a quell’elettorato poco incline a votare un Presidente che già quattro anni fa rappresentava l’espressione più marcata dell’establishment. La risposta, però, è pressoché unanime. Che lo si chieda agli elettori dem per tradizione o a chi in lei ha voluto credere quattro anni fa dandole il voto, oggi il verdetto è chiaro: “Lanon piace, neppure al suo stesso partito”, dice Melinda, ex insegnante di inglese per stranieri.