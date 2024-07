La prima gamba bionica comandata dal cervello | i primi test

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 2 luglio 2024) Tornare a muoversi con naturalezza per camminare, ma anche ballare e fare trekking, dopo l’amputazione di una: ora diventa realtà grazie allaprotesiesclusivamente col pensiero, senza l’ausilio di sensori e controller robotici che muovano l’arto mediante algoritmi di andatura predefiniti. La protesi èesclusivamente col pensiero grazie a un’interfaccia che collega il dispositivo al sistema nervoso del paziente. Questa innovazione è frutto del lavoro dei ricercatori del Massachusetts Institute of Technology (MIT) in collaborazione con il Brigham and Women’s Hospital, come riportato su Nature Medicine. Il cuore della tecnologia risiede in un intervento chirurgico che ripristina la comunicazione tra i muscoli agonisti e antagonisti del moncone, preservando la percezione della posizione dell’arto nello spazio.