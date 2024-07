Khephren Thuram alla Juventus dopo Douglas Luiz un altro colpo a centrocampo | quanto sono costati

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 2 luglio 2024) La Vecchia Signora si rifà il. Lamette a segno unacquisto per la ristrutturazione della mediana, forse il reparto più deludente della non esaltante stagione scorsa: è ormai fatta perdal Nizza, unin bianconerogli anni scritti del papà Lilian nei primi anni 2000, che andrà a ristabilire gli equilibri in famiglial’arrivo del fratello Marcus all’Inter. Si tratta del secondo regalo al nuovo allenatore Thiago Motta da parte del ds Cristiano Giuntoli,l’arrivo del brasilianodall’Aston Villa. Calciomercato, ilAd un giorno dall’apertura ufficiale della sessione estiva del mercato, lasi sta dimostrando tra i club che si stanno muovendo più in anticipo sul calciomercato rispetto alle squadre concorrenti.