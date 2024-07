Il programma dell’estate 2024 a Palmanova

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di martedì 2 luglio 2024) Sono 32 gli eventi, piccoli o grandi, che popoleranno l’estate, da inizio luglio a fine settembre. Tra grandi concerti, spettacoli, musical, serate a tema, eventi sportivi e iniziative di carattere storico-culturale, i presupposti per godersi al meglio la stagione più calda dell’anno in territorio palmarino, di certo, non mancano. Luglio è il mese dei grandi concerti ed eventi dal vivo. Sono quattro i nomi noti che si esibiranno in Piazza Grande a partire dalle 21.30, nell’ordine: Elio e Le Storie Tese (venerdì 12), Umberto Tozzi (giovedì 25), i Ricchi e Poveri (sabato 27) e Il Volo (mercoledì 31 luglio). A questi si unirà il musical “Forza Venite Gente” il 2 agosto. I biglietti sono ancora acquistabili sul sito: www.ticketone.