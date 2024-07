Giunta il rompicapo delle nomine Cultura suggestione Sacchi-bis Nel pacchetto la delega vicesindaco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) L’armata schleiniana in riva d’Arno batte cordialmente cassa da giorni. Di contro l’argine dei riformisti, forte dell’impronta nardelliana – destinata, giocoforza, a non dissolversi prima di un pezzo viste anche le grandi sfide cittadine rimaste in itinere (restyling Franchi, sviluppo di Peretola e rivoluzione infrastrutturale su tutte) e la buona dose di consensi portata in dote nel granaio dem dai suoi fedelissimi alle comunali – tiene al tempo stesso forte e rilancia. In mezzo il governatore Eugenio Giani che siede al tavolo della spartizionepoltrone. La composizione dellaFunaro è, nei fatti, ancora un. Ma nel difficile esercizio di equilibrismi in corso d’opera spunta unacivica che potrebbe mandare ogni palla in buca con un solo colpo di stecca.