Giobbe Covatta e Paola Catella ospiti per il gran finale del Passioni Festival alla Tenuta di Frassineto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) Arezzo, 2 luglio 2024 – Sale l’attesa per ildella XIIª edizione del. Dopo quattro giornate intense passate ad Arezzo tra gli omaggi a Giorgio Vasari e ididella cultura e del giornalismo, giovedì 4 luglio ilsi spostadid’eccezione il comico, attore e scrittoree la moglie, che presenteranno il loro ultimo libro scritto a quattro mani “Il commosso viaggiatore –scoperta dell’Africa”, edito da Giunti. La serata prenderà il via alle 20:30 presso ladicon un aperitivo di benvenuto per tutti glidel. Dalle 21:00, poi, spazio a, coppia nell’arte e nella vita, che presenteranno il loro ultimo lavoro, che è una lettera d’amore e gratitudine nei confronti di un’esperienza di viaggio che ha cambiato per sempre le loro vite.