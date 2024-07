Frattesi rientra all’Inter con un’indicazione chiara sul lavoro da fare

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 2 luglio 2024) Daviderientreràdopo le deludenti prestazioni a EURO 2024 con l’Italia. Nel corso del ritiro estivo (e non solo), il tecnico Simone Inzaghi dovràunspecifico su di lui. BUONA SOLO LA PRIMA – EURO 2024 restituisceuna versione di Davidediversa da quella attesa. La scelta del ct dell’Italia Luciano Spalletti di schierarlo mezza punta sembrava perfetta per esaltarne le caratteristiche da incursore. Tuttavia la buona prestazione all’esordio contro l’Albania non si è ripetuta. Econclude il primo grande torneo in azzurro dietro il banco dei più deludenti. In una sorta di strano scherzo del destino per il numero 16 dell’Inter, visto com’era cominciato. TEMPISTICHE SFORTUNATE – Proprio dopo l’ottimo esordio in Italia-Albania, Beppe Riso – agente di– si è presentato in sede d