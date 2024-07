Ermal Meta è diventato papà | il mio emozionante scatto

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di martedì 2 luglio 2024) Perè un momento particolarmente prospero della sua carriera e della sua vita. Il cantante dopo la pubblicazione del prossimo album e il ritorno in tour imminente, ha finalmente salutato per la prima volta sua figlia Fortuna. Ecco il primo e tenerocondiviso sui social.è pieno di gioia. L’annuncio più bello e che tutti stavano aspettando è arrivato attraverso i suoi social proprio in questi giorni. Il cantante è finalmentedella piccola Fortuna, che ha dato anche il nome al suo più recente album.diventa finalmente, foto Ansa – VelvetGossipPersi è aperto un periodo ricco di novità. Solo a inizio anno, infatti, il cantante ha annunciato l’arrivo di un nuovo album, che ha visto finalmente la luce in primavera, e poi l’atteso ritorno ai live.