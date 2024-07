E’ morto a Pistoia Comunardo Niccolai Fu difensore nel Cagliari campione d’Italia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024), 2 luglio 2024 – E’all’ospedale di, 77 anni,deld'Italia nel 1970. Era nato a Uzzano. "Tutto ilCalcio – si legge in un comunicato della società rossoblù – piange la scomparsa di, indimenticabile protagonista dello Scudetto del 1970. Era nato a Uzzano, piccolo centro in provincia di, il 15 dicembre 1946. Deve il suo curioso nome di battesimo al papà, Lorenzo, che lo chiamòin omaggio alla Comune di Parigi. Dopo gli inizi nel vivaio del Montecatini,arrivò giovanissimo in Sardegna, alla Torres. Era il 1963: giocò 22 partite in Serie C, segnalandosi tra i migliori prospetti della categoria. Un'ottima stagione che gli valse l'attenzione del, che lo acquistò precedendo tutte le squadre interessate al suo cartellino.