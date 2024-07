Calciomercato Milan Daniel Maldini a un passo dal Monza | ecco la nuova formula

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 2 luglio 2024), il figlio d’arteè ad undal trasferimento al: c’è una novità sulla formula Primi giorni die la prima cessione in casa rossonera è davvero ad un. Sì, perché, dopo ben 16 anni, si prepara a salutareello e il. La stagione con ilè stata davvero ottima e questo ha portato il classe 2001 a voler trasferirsi nel club brianzolo. Secondo le ultime indiscrezioni, l’agente del giocatore Beppe Riso ha di recente incontrato Adriano Galliani per definire l’offerta da presentare al. C’è già una bozza d’intesa per un contratto fino al 2028. La squadra, che dalla prossima stagione sarà allenata da Alessandro Nesta, è pronta ad inserire nel contratto una percentuale alta sulla futura rivendita di, pur di aggiudicarsi il talento figlio d’arte.