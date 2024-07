Ancora una tragedia sul lavoro Toscana 17 vittime nel 2024

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) PIETRASANTA (Lucca) Stava tornando a valle con il trattore della ditta di cui era socio dopo aver svolto alcuni lavori di manutenzione del verde pubblico. Una manovra fatta una miriade di volte, ignaro che ieri purtroppo per lui sarebbe stata l’ultima. Il mezzo, per cause tutte da accertare, a un certo punto ha sbandato e si è semirovesciato dopo aver abbattuto una rete di recinzione, schiacciandolo senza dargli scampo nonostante i disperati tentativi dei soccorritori. Federico Nappi, 32 anni, non è morto subito ma ha lottato con tutte le sue forze per almeno mezz’ora, gridando con quanto fiato aveva in gola finché i colleghi gli hanno consigliato di respirare piano e di stare calmo, dandogli coraggio. Ma il destino ha voluto che il trattore si sia fermato addosso a un grosso albero, con il giovane rimasto incastrato senza potersi liberare da solo, altrimenti il mezzo, che pesa almeno una tonnellata, probabilmente sarebbe finito giù in basso e il giovane, sbalzato fuori, si sarebbe salvato riportando alla peggio qualche trauma.