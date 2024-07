Anche Tananai assente alle nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser | il motivo e la sua reazione

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 2 luglio 2024) Il matrimonio diha catturato l’attenzione soprattutto per le diverse assenze tra gli invitati. Innanzitutto è saltata all’occhio l’assenza di Stefano De Martino,se questa era prevedibile visto che si è lasciato in rapporti piuttosto burrascosi con la famiglia di Belen. Molti giornali, come il quotidiano La Nazione, avevano confermato la presenza didicome ospite e cantante dell’evento: in realtà le cose sono andate in maniera diversa.grandeo mai invitatodi? Il matrimonio diha catturato l’attenzione mediatica e i gossip si sono susseguiti uno dopo l’altro.era stato dato come partecipante all’evento in quanto cantante che avrebbe allietato la giornata con la sua voce e la sua musicalità.