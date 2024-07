Allatta il neonato in piscina mamma allontanata bruscamente | Non può farlo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 2 luglio 2024) Un episodio poco piacevole si è verificato a Gardolo, vicino Trento, dove una giovaneè stata ripresa in malo modo e poida unapubblica perché stavando il proprio figlio, un bambino di 11 mesi. L’azienda che gestisce l’impianto ha spiegato che la donna è stataperché il latte materno potrebbe contaminare l’acqua della. Giovanedalla, cos’è successo? I fatti si sono svolti domenica scorsa in un lido trentino e la giovaneha raccontato al quotidiano L’Adige che era entrata da poco nella vasca principale del lido col suo bambino, che ha dato segnali di avere fame. A quel punto la donna ha iniziato adrlo, provocando la reazione dei bagnino che ha fischiato furiosamente e di un’addetta che ha esortato la donna in malo modo a uscire, chiedendole di comportarsi con maggiore intelligenza e rispetto verso il prossimo.