Alberto Genovese patteggia una multa per presunta evasione fiscale | pagherà 75mila euro

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 2 luglio 2024), accusato dida 4,3 milioni di, hato una pena di 10 mesi, convertiti in unada. La decisione è stata presa dalla giudice dell’udienza preliminare, Chiara Valori, che ha approvato l’accordo tra accusa e difesa.che aveva già risarcito il fisco per l’contestata ed è stato già condannato in via definitiva a 8 anni e 4 mesi per avere drogato e violentato due ragazze, è tornato oggi davanti al tribunale di Milano per un processo abbreviato relativo ad altre accuse di violenza sessuale su due giovani donne. La sentenza per questo procedimento è attesa il prossimo 9 luglio. Durante l’udienza di oggi, si è svolta anche la discussione della difesa di Daniele Leali, l’ex collaboratore di, accusato di intralcio alla giustizia per aver offerto, su incarico di, 8milaalla prima vittima per ritrattare le sue accuse, oltre che di cessione di cocaina durante i festini nell’attico di zona Duomo.