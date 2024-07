Abodi durissimo | Italia resa morale! Troppo facile dare responsabilità altrui

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 2 luglio 2024), Ministro per lo Sport, spara a zero nei confronti dell’eliminata senza gloria dagli Europei agli ottavi contro la Svizzera. In un intervento a Non Stop News, su RTL 102.5, attacca sia Spalletti sia i giocatori e la FIGC. TERRIBILE – Andreaha visto Svizzera-dal vivo e non è rimasto, come tutti, soddisfatto dal terribile spettacolo agli Europei. Il Ministro per lo Sport se la prende con la Nazionale: «Ero a Berlino e quindi ho vissuto in pdiretta l’amarezza di una disfatta, di unaincondizionata che non è stata solo sportiva ma anche. Non c’è stata reazione, non c’è stato un lampo, uno sguardo di quelli che nello sport si vedono soprattutto nei momenti difficili. Bisogna tirar fuori la forzache la maglia azzurra deve ispirare e che chi la indossa deve poter rappresentare».