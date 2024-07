WWE | Ricochet è stato spostato nella sezione Alumni del sito

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 1 luglio 2024) La WWE ha adottato un approccio diverso con i contratti in scadenza da quando è subentrata TKO. I vincoli sono sempre più vicini alla scadenza, e in alcuni casi si concludono davvero, prima che ne vengano firmati nuovi. Alcune Superstar, come, stanno scegliendo di non firmare nuovi contratti e sembra che il suo periodo con la compagnia sia giunto al termine. Contratto scaduto? Il profilo dell’ex US Champion su WWE.com èspodallaActive a quella, il che suggerisce che non è più sotto contratto con la federazione da ieri, 30 giugno. Questo potrebbe significare che è ora un free agent e può lottare dove vuole, anche se c’è la possibilità che la compagnia si stia semplicemente preparando per questa eventualità, come hanno riferito vari rumor.