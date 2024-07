Vuelta Cirio | Grande partenza 2025 in Piemonte? Siamo molto fiduciosi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 luglio 2024) “Ladellainnelin volata,. Le Atp Finals ci hanno insegnato una cosa enorme, ci hanno fatto crescere nella maturità di organizzatori di eventi facendoci capire quanto gli eventi devono essere pluriennali”. Lo ha detto il governatore della Regione, Alberto, a margine di un evento, parlando della possibilità concreta di ospitare ladellanel: “Da un anno all’altro dai un appuntamento attraverso il quale vendi un pacchetto. Se noi penalladelladell’anno prossimoin dirittura d’arrivo per portarla a casa, ma dobbiamo collegare a questo le Atp Finals per le quali avremo due anni di prosecuzione, poi con il sindaco di Torino stiamo lavorando per avere un’altra assegnazione.