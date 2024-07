Valcamonica escursionista precipita in un dirupo al passo Miller

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 1 luglio 2024) Daniele Terzi, un 59enne mantovano, ha perso la vita ieri mattina mentre cercava di risalire un canalone ai piedi del Corno, a oltre tremila metri di quota, tra il Cornoe ildell’Adamello. È la prima vittima della montagna in questa estate anomala. L’incidente è avvenuto verso le dieci in alta Val. Secondo una prima ricostruzione, ancora sotto indagine dai Carabinieri della Compagnia di Breno, Terzi era diretto verso la cima dell’Adamello con altri tre amici. Tuttavia, anziché seguire la classica “Via Terzulli”, ha scelto di affrontare una variante insidiosa, salendo da un canalone parallelo.Leggi anche: Sicilia, operaio morto travolto da un camion che faceva manovra Le condizioni meteorologiche avverse hanno complicato le operazioni di soccorso, rendendo necessario più di quattro ore per individuare e recuperare il corpo dell’alpinista.