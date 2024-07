Ursulina alla ricerca disperata di voti Si piegherà ai diktat dei Verdi?

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 1 luglio 2024) È ufficialmente iniziata la caccia ai: Ursula von der Leyen deve raccogliere il consenso per ottenere la conferma del Parlamento europeo - il 18 luglio a Strasburgo - per la sua nomina al secondo mandatoguida della Commissione europea. I 399 seggi attualmente garantiti dmaggioranza Ursula (Ppe, S&d e liberali) sono sufficienti solo sulla carta. Nella realtà ne servirebbero almeno altri quaranta-cinquanta per coprire eventuali franchi tiratori o assenti dell'ultimo minuto. Per questo la leader tedesca cerca dirgare la sua maggioranza. Il primo incontro ufficiale a questo scopo si è tenuto nel pomeriggio al Palazzo Berlaymont. Si sono presentati da lei i co-presidenti del gruppo dei, Terry Reintke e Bas Eickhout, che sbandierano la propria disponibilità adrgare la maggioranza attuale già dnotte del 9 giugno scorso.