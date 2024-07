Un posto solo per Parigi 2024 Cosa aspettarsi dal preolimpico della Nazionale di basket

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 1 luglio 2024) Gianmarco Pozzecco dice sempre la verità. Infatti lo ami, maquando riesci a sostenerne l’audacia. L’ultima, scottante verità dichiarata dal ct dell’Italriguarda la maglia azzurra. Ha detto: "È tutto. Spesso il legame con la maglia è dichiarato, ma i fatti poi non lo confermano. Qui no, qui è tutto vero". Dentro al gruppo che comincia ila Porto Rico, ultima chance di staccare un biglietto per i Giochi di, si sente un rispetto fuori dal comune. Il, più di altri sport, richiede unione. È figlia dei luoghi stretti che contraddistinguono questo sport: il campo, i movimenti a corto raggio, i verdetti sul filo dei secondi. Un’unione che l’Italia ha coltivato negli anni, facendone un credo e nonuna scenografia di facciata.