Un boccone le va di traverso Rischia di soffocare a 18 anni mentre mangia le patatine

(Di lunedì 1 luglio 2024) Unfinito dihato di provocare una tragedia. È accaduto l’altra sera poco dopo le 20 nei pressi del parco pubblico del quartiere residenziale vicino all’ospedale di Guastalla. In via Ilaria Alpi è scattato l’allarme, quando una ragazza di 18, abitante a Gualtieri, si è ritrovata con undistavando delle. È stato il giovane che era con lei a urlare, chiedendo aiuto, quando si è accorto dell’emergenza. Per fortuna la sede di Croce rossa e il pronto soccorso sono a poche decine di metri di distanza. In un baleno sono arrivati ambulanza, automedica e autoinfermieristica, per prestare le prime cure alla ragazza, apparsa già in parte cianotica al momento dell’arrivo degli equipaggi coordinati dalla centrale operativa del 118.