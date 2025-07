Controlli straordinari nel Ravennate | sequestrati 150 grammi di hashish

Ravenna, 13 luglio 2025 – Sono due i servizi interforze  di controllo straordinario del territorio, il primo lo scorso venerdì sera a Cervia e a Milano Marittima  ed il secondo nella mattinata di ieri (sabato) a Massa Lombarda, eseguiti dalla Polizia di Stato. A predisporli è stato il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal  Prefetto di Ravenna, Raffaele Ricciardi.  Al servizio messo in campo venerdì sera vi hanno preso parte Polizia di Stato, Carabinieri, unitĂ cinofile della Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Polizie Locali dei Comuni di Cervia e Ravenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Controlli straordinari nel Ravennate: sequestrati 150 grammi di hashish

