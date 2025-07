CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -6 Bulega fatica, Bautista si avvicina a 1.6. -6 Ritiro per l’olandese van der Mark. -6 Gerloff a tre decimi da Petrucci, ancora nessun tentativo di sorpasso dello statunitense. -7 Toprak comanda con tre secondi, l’anatolico vede il balzo in classifica generale. -7 1.26.5 per Bautista, che è il pilota più veloce in pista e si avvicina a 2.1 dal compagno di squadra. -8 Lungo Iannone nell’ultimo settore, passa facilmente Aegerter. -8 Razgatlioglu, Bulega, Bautista, Locatelli, Petrucci, Gerloff, Iannone, Aegerter, Vickers e Gardner, questa la top 10. -9 Gerloff è molto vicino a Petrucci. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Superbike, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: Toprak conduce con due secondi su Bulega