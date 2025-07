Inter U23 Prestia e gli altri volti della seconda squadra | domani l’inizio della stagione per i ragazzi di Vecchi

Il progetto nerazzurro. L' Inter U23 ha avviato un importante progetto, la seconda squadra, che vedrà la luce quest'anno con un mix di giocatori provenienti dalla Primavera e nuovi acquisti. Come anticipato da La Gazzetta dello Sport, il primo volto della formazione è quello di Giuseppe Prestia, difensore centrale con una carriera che ha visto il culmine nell'ultima stagione con il Cesena, dove ha giocato 34 partite segnando 4 gol. A 31 anni, Prestia si unisce all'Inter U23 con un regolamento che permette l'inserimento di 4 giocatori fuori quota (oltre i 23 anni), a patto che non abbiano giocato più di 50 presenze in Serie A.

L'ex capitano del Cesena è un acquisto di esperienza per guidare la difesa. In panchina ci sarà Stefano Vecchi - L'ex capitano del Cesena è un acquisto di esperienza per guidare la difesa. Come scrive gazzetta.it

Oddo e Tassotti restano nell'Under 23 rossonera fino al 2027. Prestia e Nuamah nella seconda squadra nerazzurra in C