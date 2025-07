Dall' Abruzzo l' olio per la lampada votiva in onore di Giovanni Gualberto patrono dei carabinieri forestali

È toccato al vicepresidente della giunta regionale, Emanuele Imprudente, l’onore di offrire, in rappresentanza della Regione Abruzzo, l’olio per la lampada votiva in occasione della cerimonia che, come ogni anno, celebra San Giovanni Gualberto, patrono dei carabinieri forestali e protettore dei. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Igp "Olio d'Abruzzo" sempre più vicino, manca solo il sì del ministero: l'incontro alla Camera di commercio - Sempre più vicino il riconoscimento Igp (Indicazione geografica protetta) dell’olio extravergine abruzzese sotto il nome di “Olio d’Abruzzo”.

Verso l’Igp “Olio d’Abruzzo”, Cia: "Un passo decisivo per l’identità e il futuro dell’olio regionale" - L’olio extravergine d’oliva abruzzese si appresta a ricevere un importante e prestigioso riconoscimento: l’Indicazione geografica protetta (Igp) «Olio d’Abruzzo».

L’Abruzzo investe nella qualità dell’olio: l’università “d’Annunzio” guida il progetto “Life oil” - L’università degli studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara ha avviato il progetto “Life Oil”, un’iniziativa di rilevante importanza scientifica e territoriale, nell’ambito del programma di ricerca partenariato Eeteso “On foods - research and innovation network on food and nutrition.

