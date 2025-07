Mondiali di pallanuoto battuta d' arresto per Sara Cordovani e compagne

Prato, 13 luglio 2025 – Dopo la vittoria all'esordio contro la Nuova Zelanda, per il Setterosa è arrivata una sconfitta contro le vice-campionesse olimpiche dell'Australia. E nella terza ed ultima partita della fase a gironi dei Mondiali di pallanuoto, Sara Cordovani e compagne dovranno mettere definitivamente al sicuro la qualificazione. Le australiane si sono imposte per 19-15, al termine di un match combattuto. Per la giocatrice di Prato e per le altre azzurre è tempo di mettersi subito alle spalle il ko, perché le probabilità di passare alla seconda fase del torneo restano comunque molte alte: domani alle 13:10 le ragazze allenate dal commissario tecnico Carlo Silipo affronteranno le padrone di casa di Singapore e partono con i favori del pronostico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mondiali di pallanuoto, battuta d'arresto per Sara Cordovani e compagne

In questa notizia si parla di: mondiali - pallanuoto - sara - cordovani

Pallanuoto, i gironi di Settebello e Setterosa ai Mondiali 2025: l’esito dei sorteggi - A Budapest sono stati sorteggiati i gironi dei Mondiali 2025 di pallanuoto, che si disputeranno a Singapore dall’11 al 24 luglio.

Pallanuoto, il Settebello torna in scena! I convocati per il primo raduno dell’Italia: marcia verso i Mondiali - Il Settebello torna in scena! Terminata la squalifica di sei mesi comminata dall’Aquatics Integrity Unit della World Aquatics, la Nazionale Italiana di pallanuoto maschile si appresta a incominciare la propria stagione che culminerà con i Mondiali, in programma a Singapore dal 12 al 24 luglio.

Pallanuoto, i convocati dell’Italia di Sandro Campagna per i Mondiali 2025 a Singapore - Dal 12 al 24 luglio ci sarà da lottare per la Nazionale italiana di pallanuoto allenata da Sandro Campagna.

Un blocco alabardato alla conquista del mondo Le triestine Lucrezia Cergol e Veronica Gant, assieme alla compagna di club Sara Cordovani, sono a Singapore dove domani comincerà l’avventura della Nazionale italiana ai mondiali di pallanuoto! Vai su Facebook

Mondiali di pallanuoto, battuta d'arresto per Sara Cordovani e compagne; Pallanuoto: l’atleta pratese cordovani alla svolta della carriera. La nuova vita di Sara, dai Mondiali a Singapore al campionato spagnolo col Terrassa; News: Pallanuoto, Sara Cordovani lascia Trieste e spicca il volo verso la Spagna.

Mondiali di pallanuoto, battuta d'arresto per Sara Cordovani e compagne - Dopo la vittoria con la Nuova Zelanda, per il Setterosa è arrivata una sconfitta: nella seconda partita dei Mondiali di Singapore, l'Australia ha vinto per 19- Riporta msn.com

Sara Cordovani in vasca. Esordio, il setterosa vince - "Abbiamo avuto difficoltà, contro una squadra che è cresciuta molto. Scrive lanazione.it