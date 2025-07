Bagnaia | Soddisfatto del risultato Marc Marquez | Incredibile vincere al Sachsenring

Ottimo secondo posto di Alex, rientrato da un infortunio: "Podio dedicato a chi mi ha permesso di essere qui".

Francesco Bagnaia: “Non soddisfatto al 100%, ho fatto un errore al Correntaio” - Francesco Bagnaia ha centrato di un’incollautra la seconda posizione in occasione delle qualifiche valide per il GP d’Italia, nona tappa del Motomondiale 2025 in fase di svolgimento presso il circuito del Mugello.

MotoGP, Francesco Bagnaia soddisfatto: “Oggi ho avuto un buon feeling, il migliore della stagione” - Un venerdì positivo per Francesco Bagnaia che può sorridere al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio di Olanda, decimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025.

[#MotoGP] Fabio Di Giannantonio fa segnare il nuovo record della pista e precede Alex Marquez, che quindi non sembra soffrire troppo il dolore al dito operato. Terzo c'è Marc, al quale basta un solo time attack, con a seguire la Yamaha di Quartararo e la KTM Vai su Facebook

MotoGp: Marc Marquez vince in Germania,2o Alex, 3o Bagnaia - ROMA, 13 LUG – Marc Marquez con la Ducati ha vinto il Gp di Germania, classe MotoGp, sul circuito del Sachsenring. Scrive lasicilia.it

Bagnaia svela il vantaggio segreto di Marc Marquez: ecco perché le vince tutte - Bagnaia non sa più a cosa appellarsi dopo l’ennesima sconfitta di Assen. Segnala allaguida.it