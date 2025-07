Arriva anche un centrocampista | subito 5 colpi per Comolli

Il nuovo direttore generale della Vecchia Signora si prepara a regalare quanto prima rinforzi a Igor Tudor per una stagione di alto livello, gli ultimi aggiornamenti Inizia a prendere forma la nuova Juventus, quella che dovrà tornare, almeno nelle ambizioni della società e dei propri tifosi, a dare l’assalto ai vertici in Italia e non solo. E’ il momento di accelerare, per i bianconeri, per far trovare a Tudor, alla ripresa degli allenamenti tra qualche settimana una squadra il più possibile competitiva. – Calciomercato.it (screen shot Youtube) Con l’arrivo in società di François Modesto come direttore tecnico, Damien Comolli potrà concentrarsi ulteriormente sulle trattative di mercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Arriva anche un centrocampista: subito 5 colpi per Comolli

In questa notizia si parla di: arriva - centrocampista - subito - colpi

Calciomercato Como, pressing costante per acquistare Cristante. Arriva la risposta del centrocampista romanista - Calciomercato Como, arriva il pressing per il centrocampista Bryan Cristante in vista dell’estate. Arriva la risposta del giocatore della Roma Uno dei sogni del calciomercato Como è sicuramente quello di potenziare ulteriormente il suo centrocampo: su tutti il primo nome nel mirino è quello dell’ex Atalanta Bryan Cristante, in grado di portare esperienza e ovviamente […]

Infortunio Miretti, stagione finita per il centrocampista del Genoa. Arriva l’esito degli esami strumentali - Infortunio Miretti, stagione finita per il centrocampista del Genoa: ecco l’esito degli esami della società rossoblu Brutte notizie in casa Genoa: stagione completamente finita per il centrocampista Fabio Miretti, protagonista con un brutto infortunio che gli farà saltare le ultime giornate del campionato (nonostante la squadra sia praticamente salva) L’esito degli esami nei confronti del centrocampista […]

Cardoso Juve, il nuovo nome in regia arriva dalla Spagna: cifre, concorrenza e identikit del centrocampista del Real Betis che intriga i bianconeri - di Redazione JuventusNews24 Cardoso Juve, il nuovo nome in regia arriva dalla Spagna: tutti i dettagli sul possibile futuro del centrocampo bianconero.

"Uno tra Wesley e Rios da regalare subito a Gasperini. L'esterno brasiliano e il centrocampista colombiano sono i primi due nomi sulla lista dei rinforzi per la Roma che è stata presentata dal tecnico alla dirigenza, che ha tutta l'intenzione di soddisfare le richie Vai su Facebook

Pro Sangiorgese, mercato subito esplosivo: ecco i primi colpi firmati Ansalone; STESE. Parte forte il mercato, subito 6 colpi e...non finisce qui...; Il Bastia piazza subito tre colpi importanti.

Milan News – Se arriva Paratici, vuole subito questi colpi di ... - MSN - <<< Milan News – Se arriva Paratici, vuole subito questi colpi di mercato! Scrive msn.com

Calciomercato Bologna: Sartori incantato dal centrocampista! Arriva dalla A - Sartori e Di Vaio vogliono mettere a segno colpi di prospettiva futura che siano in grado di regalare al proprio tecnico maggiori rotazioni ... Come scrive msn.com