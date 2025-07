MotoGp 2025 Gp Germania | Marc Marquez domina la gara davanti al fratello Alex

Marc Marquez domina il Gp Germania di MotoGp, undicesimo appuntamento del mondiale. Il pilota della Ducati, scattato dalla pole position, ha dominato dalla prima all’ultima curva trionfando con oltre sette secondi di vantaggio su suo fratello Alex (Ducati Gresini), secondo. Completa il podio Pecco Bagnaia, terzo. Per lo spagnolo si tratta del dodicesimo successo in carriera al Sachsenring, uno dei suoi circuiti preferiti, il nono nella classe regina. Sono caduti poco dopo metà gara, mentre si trovavano in zona podio, sia Fabio Di Giannantonio (Ducati VR 46) che Marco Bezzecchi (Aprilia). Quarta piazza per la Yahama di Fabio Quartararo, a 18 secondi dal vincitore, davanti all’altra Ducati Gresini di Fermin Aldeguer. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - MotoGp 2025, Gp Germania: Marc Marquez domina la gara davanti al fratello Alex

