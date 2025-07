Achille Costacurta dopo le droghe e il tentato suicidio | A Mondello sono rinato

Achille Costacurta a cuore aperto. Il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta, nato nel 2004, ha parlato per la prima volta delle travagliate vicissitudini degli ultimi anni. Una vita sregolata, nonostante due genitori molto uniti, tra droghe e tentato suicidio. E ora la rinascita. Arrivata non a Milano, dove è nato e cresciuto, bensì a Mondello, in Sicilia: qui ha riscoperto se stesso. Achille Costacurta tra droghe e tentato suicidio. Giovanissimo ma con un passato già pesante scandito da momenti d’immenso dolore: un tentato suicidio a 17 anni, il Tso, l’abuso di droghe, il centro penale minorile di Parma. 🔗 Leggi su Dilei.it

