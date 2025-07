Guardiani della galassia | svelato il cast con un eroe dell’mcu

la rinascita dei guardiani della galassia nel nuovo ciclo narrativo di marvel. Nel contesto dell'espansione dell'universo Marvel, si assiste a una significativa riorganizzazione delle forze spaziali attraverso la serie Imperial. Questa fase introduce un nuovo roster di eroi e antagonisti, ponendo le basi per un'epica guerra galattica. I Guardiani della Galassia, pilastri della narrativa spaziale Marvel, assumono un ruolo centrale in questa rivoluzione narrativa, con l'introduzione di nuove formazioni e alleanze. annuncio del one-shot Imperial War: Imperial Guardians. Marvel ha ufficialmente annunciato il lancio del one-shot intitolato Imperial War: Imperial Guardians, previsto per il 1° ottobre 2025.

Guardiani della galassia: il personaggio più amato sorprende anche il regista - la popolarità inaspettata di groot tra i personaggi dei guardiani della galassia. Il personaggio di Groot, interpretato nel Marvel Cinematic Universe (MCU), ha sorpreso anche il suo creatore, James Gunn, con la sua improvvisa e enorme popolarità .

James gunn e la scelta vincente che rafforza i guardiani della galassia - l’assenza di nova nel marvel cinematic universe: motivazioni e prospettive future. Nel panorama delle produzioni Marvel, alcuni personaggi iconici sono rimasti esclusi dalle prime fasi del Marvel Cinematic Universe (MCU).

Avengers: endgame migliora la fine di guardiani della galassia vol. 3 con star-lord - Il Marvel Cinematic Universe (MCU) ha saputo intrecciare le storie dei suoi personaggi principali, creando un universo condiviso ricco di collegamenti e riferimenti incrociati.

James Gunn ha dichiarato che, dal suo punto di vista, Rocket Raccoon è il vero protagonista della trilogia dei #GuardianiDellaGalassia: "Rocket è sempre stato il vero protagonista della saga, e il suo nome ha un significato preciso. ‘Rocket’ è la parte di noi ch Vai su Facebook

