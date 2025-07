LIVE Motocross GP Finlandia MX2 2025 in DIRETTA | Coenen in testa Adamo prova la rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.12 Caduta per Farres. 15.56 Adamo si trova a 7 secondi da Benistant, servirà mantenere un ritmo assolutamente “mostruoso”. 17.30 Intanto Langenfelder si mette in moto, supera anche lui Farres per la quinta posizione. 18.50 Scatenato de Wolf, conquistata la seconda posizione, Benistant sorpreso all’esterno. 20.10 ADAMOOO supera Farres con un sorpasso spettacolare. 22.15 Vola Andrea Adamo, si trova a 1 secondo da Farres in quarta posizione. 24.50 ADAMO supera Reisulis per la quinta piazza. 26.30 Coenen in testa, secondo Benistant a 1.4 secondi e terzo de Wolf con 2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Motocross, GP Finlandia MX2 2025 in DIRETTA: Coenen in testa, Adamo prova la rimonta

