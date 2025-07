Sinner-Alcaraz quanto guadagna chi vince Wimbledon | il montepremi

Qual è l’assegno che andrà al vincitore di Wimbledon 2025? Uno tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz verrà premiato dalla principessa Kate con una coppa in argento dorato alta più di 45 centimetri: il trofeo che spetta al campione dello Slam su erba. Ma incasserà anche una cifra record: un montepremi da 3 milioni di sterline, che equivalgono a circa 3,5 milioni di euro. Il montepremi complessivo di Wimbledon è cresciuto del 7% rispetto al 2024: il campione del singolare maschile incassa la stessa cifra prevista per Iga Swiatek, vincitrice nel singolare femminile. Ma anche l finalista, dal punto di vista economica, non va male: porta a casa 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sinner-Alcaraz, quanto guadagna chi vince Wimbledon: il montepremi

