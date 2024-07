UFFICIALE ? Audero lascia l’Inter | arriva il comunicato del club

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 1 luglio 2024)definitivamentedopo un solo anno. Ilnerazzurro ha appena lanciato ile i saluti.– "Dopo una stagione in nerazzurro e la conquista dello Scudetto,e Emilsi salutano.to nell'estate del 2023, il portiere italiano è stato uno dei protagonisti della straordinaria stagione della squadra, culminata con il tricolore e la Seconda Stella.ha disputato 6 partite con la maglia nerazzurra: 4 in campionato, subendo solamente 3 gol, 1 in Coppa Italia e 1 in Champions League. Ad, campione d'Italia in nerazzurro e vincitore della Supercoppa Italiana, vanno i saluti e i ringraziamenti di tutta la Famiglia interista. Grazie, Emil!".