Suunto Ocean | l’innovazione definitiva per immersioni e sport all’aria aperta

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 1 luglio 2024)è l’ultimo nato della famiglia, combinando la qualità dei dispositivi percon l’affidabilità degli orologi perRappresenta la perfetta fusione della qualità dei dispositivi pere degli orologiivi all’aperto targati, offrendo un dispositivo all-in-one di ultima generazione con funzioni avanzate. Questo innovativo dispositivo ha ottenuto l’ISPO Award, un riconoscimento prestigioso per l’eccellenza in tecnologia e designivo. La perfetta fusione di tecnologia avanzata e design eccellente Con un ampio display a colori e ad alta luminosità,assicura una leggibilità eccellente in qualsiasi condizione. Gli appassionati ditroveranno modalità specifiche persubacquee e tecniche, come il nitrox e l’algoritmoBühlmann 16 GF.