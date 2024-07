’Storie Assurde’ di Bobo Rondelli | Un mix tra comicità e tragedia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) A pochi giorni dall’uscita del suo nuovo progetto “Storie Assurde” Roberto, in arte, ci racconta in prima persona come nasce questo nuovo disco. "E’ un disco naturale, niente di troppo articolato e se vogliamo anche un po’ fatto alla svelta, del resto registrare negli studi per molto tempo costa e poi va a finire che mi annoio. Questo lavoro mescola lae la tragicità, tragicomico potremmo definirlo, anche se alla fine il tragico resta tragico. Sicuramente il mio è un disco politically scorrect, ma in fin dei conti sono cresciuto a leggere il Vernacoliere e sono figlio di quella satira, infatti per questo progetto mi sono basato su storie reali ed ho fatto un mix che non ha un vero e proprio genere. C’è una canzone con un titolo un po’ scorretto, ma oramai siamo arrivati ad un punto in cui non si può più dire niente".