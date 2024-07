Sparatoria a Pulsano ferito 30enne

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di lunedì 1 luglio 2024) Tarantini Time QuotidianoNel pomeriggio di oggi si è verificato un agguato a colpi d’arma da fuoco a. La vittima è un uomo di 30 anni proveniente da Lizzano, che è statoa un braccio. Secondo quanto si è appreso, ilsi trovava all’interno della sua auto quando è stato colpito dai proiettili. È stato trasportato in ospedale a Manduria e, fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi. Gli agenti del Commissariato di Manduria hanno avviato indagini per identificare l’autore dell’agguato e per comprendere il movente dietro questo violento episodio.L'articoloproviene da Tarantini Time Quotidiano.