Sonego-Navone oggi in tv Wimbledon 2024 | orario programma streaming

(Di lunedì 1 luglio 2024) Arriva il momento di decollare: siamo pronti per, il terzo Slam della stagione. Dopo tre settimane di preparazione sull’erba post-Roland Garros, tutti i protagonisti si ritrovano all’All England Club per quello che è il Major con maggior fascino e tradizione. Tra i vari italiani in campo nella prima giornata, c’è Lorenzoche affronta Marianoin una sfida sulla carta alla portata.ha infatti cominciato discretamente questo swing sull’erba, con due vittorie in quattro partite: quella al primo turno di Halle contro Kecmanovic e al primo turno di Eastbourne contro Searle. Adesso l’occasione per tornare a passare un turno aper la prima volta dal 2022. Dall’altra parte della rete ci sarà Mariano: l’argentino è completamente nuovo sull’erba e ha fatto grande fatica nelle prime uscite ufficiali su questa superficie.