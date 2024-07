Segreti di famiglia anticipazioni del 7 luglio

Leggi tutta la notizia su serietvinpillole

(Di lunedì 1 luglio 2024)didel 7Nella prossima puntata di domenica 7di “di” (Yarg?), la nuova serie tv turca di Canale 5 con Kaan Urganc?o?lu (conosciuto per il ruolo di Emir Kozcuo?lu in “Endless Love”) e Pinar Deniz, le indagini al comando di polizia continuano a ritmo serrato. La dizi turcadiha ottenuto 1.683.000 spettatori pari al 12.5% di share Per ulteriori dettagli su “di”, visita Mediaset Infinity. La terza puntata andata in onda il 30 giugno ha totalizzato Di seguito, ledella prossima puntata.didel 7Zafer è tormentato dai dubbi: sua figlia Ceylin sta davvero difendendo Cinar, il principale sospettato dell’omicidio di Inci? Ceylin, per mantenere il segreto a Zafer, stringe un accordo con Yekta che la costringe a rinunciare a lavorare con suo figlio Engin.