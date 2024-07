Sala | San Siro? Dopo WeBuild Inter e Milan riflettono sui soldi!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 1 luglio 2024) Il Sindacosi è nuovamente espresso su San. Nelle scorse settimane,hanno incontrato la società. RIFLESSIONI –l’incontro degli scorsi giorni consi sono presi del tempo per decidere su da farsi. Il Sindaco dio Giuseppe, il quale spinge per la ristrutturazione dello stadio di San, oggi durante il Consiglio Comunale ha ribadito: «Mi sembra prematura questa presa di posizione. Dipende da chi realizzerà i lavori, fino a che questo non si sa mi sembra una presa di posizione molto teorica. Non so se ci saranno altre occasioni. So che le società stanno guardando il progetto e stanno riflettendo sui, mantenendo vivo un contatto diretto con. Io vorrei accelerare ma non posso dire che questa settimana ci saranno delle novità».