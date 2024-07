Pontedera ragazza violentata fuori da una discoteca | arrestato 19enne ha filmato lo stupro con il cellulare

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 1 luglio 2024)da unaUn diciannovenne italiano, incensurato, è statocon l’accusa di violenza sessuale e lesioni gravissime dopo aver aggredito sessualmente una coetaneada una, riprendendo l’aggressione con il. L’episodio è avvenuto a(Pisa) all’inizio di giugno, quando i due giovani si erano conosciuti la stessa sera. Le indagini sono partite dopo che la vittima si è recata in ospedale, dove è stata ricoverata per diversi giorni a causa delle lesioni riportate, con una prognosi tra i 20 e i 40 giorni. Secondo la polizia, la giovane aveva cercato di respingere il ragazzo, ma lui aveva continuato con violenza. Dopo essersi conosciuti in, i due si erano appartati all’esterno del locale, dove è avvenuta l’aggressione.