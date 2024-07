Pistoia-Abetone show

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) Una 47esima edizione dell’ultramaratonaall’ìnsegna del Tricolore, quella di ieri. Per la terza volta nella sua lunga storia, infatti, la storica gara internazionale organizzata dalla Silvano Fedi, ha assegnato i titoli di Campione italiano Fidal di 50 km su strada. E a indossare la maglia tricolore di campione d’Italia 2024 sono stati Alessio Terrasi e Sarah Giomi, vincitori assoluti al traguardo. Ma complessivamente sono stati 800 gli appassionati che si sono spinti a coprire tutti i massacranti 50 km che, dai soli 65 metri sul livello del mare della zona di partenza, piazza del Duomo, conducono ai 1.388 metri dell’, per tagliare quel traguardo in piazza delle Piramidi che rappresenta un mito nel mondo dell’ultra maratona.