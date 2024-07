Nubifragio si abbatte su Torino | tempesta di grandine e vento | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024): unadie forti raffiche disi è abbattuta sulla città nel tardo pomeriggio di lunedì 1 luglio. Allo stesso tempo c'è stato anche un brusco calo delle temperature, che si sono abbassate di quasi 5°C nell'arco di 30 minuti. Degli allagamenti sono stati localizzati e segnalati anche nei quartieri più a nord del capoluogo piemontese. Tornando a, nelle scorse ore ilha sradicato una grossa quercia nel quartiere Vanchiglietta. L'albero è caduto su alcune auto in sosta. Per fortuna, però, non c'era nessuno a bordo. Dunque nessuna persona è rimasta ferita. Solo rami spezzati e allagamenti in molti quartieri della città. Intanto, il presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio, ha firmato la richiesta dello stato di emergenza, proprio per via delle violente precipitazioni che hanno colpito il territorio non solo oggi, ma anche lo scorso fine settimana, nelle province del Verbano Cusio Ossola,e Vercelli.