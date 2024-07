Luglio tempo di festival musicali | sei rassegne da non perdere

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Estate,di. In particolare è il mese dia ‘fare il pieno’ di grande musica per tutti i generi e per tutti i gusti. Inizia giovedì (4) il Pistoia Bluesche apre con una delle poche date della band americana dei Calexico per la speciale anteprima del 4in Fortezza, a cui si aggiungeranno in piazza Duomo, l’irriverenza di Elio e Le Storie Tese (8) il soul di Mario Biondi ed il jazz di Dee Dee Bridgewater in un doppio spettacolo unico (11), la classe dei progetti dell’enfant prodige Matteo Mancuso e di Mark Lettieri degli Snarky Puppy (doppio show il 12) e il figlio di Greg Allman con il Devon Allman Project (13). Spazio anche ai cantautori italiani: il primo appuntamento è con un artista tra i principali esponenti della nuova generazione come Tommaso Paradiso (7) mentre il secondo è il grande big della musica italiana, di ritorno a Pistoia dopo 5 anni, Antonello Venditti (13).