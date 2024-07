LIVE Arnaldi-Tiafoe 7-6 6-2 1-6 3-6 1-2 Wimbledon 2024 in DIRETTA | si prosegue on-serve nel quinto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) 15-0 Incisivo il rovescio incrociato di. 2-1. Da 15-30 risale l'americano in un game che si stava facendo pericoloso per lui. 40-30 Deciso con l'attacco di rovescio. 30-30 Sale in cattedra con la prima al centro. 15-30 Erroraccio con il dritto da parte diin uscita dal servizio. 15-15 Prima di servizio e palla corta vincente. 0-15 Molto bella la smorzata didopo aver buttato fuori dal campo. 1-1. Ottima seconda al corpo etiene il servizio, malgrado qualche difficoltà. 40-30 Gestisce alla grande in sicurezza un punto così delicato l'azzurro. 30-30 Altro brutto errore con il dritto. 30-15 Lungo il dritto di. 30-0 Drittone sulla riga del sanremese.