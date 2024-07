LIVE Arnaldi-Tiafoe 7-6 6-2 1-2 Wimbledon 2024 in DIRETTA | equilibrio nel terzo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Ancora con il serviziosi tira su. 40-A Non è definitivonei pressi della rete,arriva e può passare. Seconda palla break. 40-40 Altra gran risposta diche rimane dentro questo game. A-40 Servizio e dritto in contropiede per. 40-40 Intelligente il passante di rovescio basso e rallentato didopo aver chiamato a rete. A-40 Servizio e accelerazione lungolinea con il dritto. 40-40 Con una bella prima annulla questa chance. 40-A Sbagliacon il dritto in mezza volata dietro al servizio: palla break. 40-40 Bellissima palla corta didopo un gran dritto lungolinea. 40-30 Gioca con grande attenzionecon il dritto piazzato dietro al servizio.