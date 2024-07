Lazio in pressing su Gudmundsson | l’Inter resta vigile

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 1 luglio 2024) Laha messo gli occhi su Albert, attaccante islandese attualmente in forza al Genoa. NUOVO INTERESSE – Laha messo gli occhi su Albert, attaccante islandese attualmente in forza al Genoa. Il club biancoceleste, guidato da Claudio Lotito, ha avviato i primi contatti per esplorare la possibilità di portarea Roma. Questa mossa arriva mentre, da tempo interessata al giocatore, rimane in attesa di liberare spazio nel proprio organico attraverso alcune cessioni. Inter-ancora in stand-by, laci prova STAND-BY –esse delper Albertè noto, ma la situazione è attualmente in fase di stallo. Il club nerazzurro, prima di procedere con l’acquisto dell’attaccante islandese, deve infatti cedere alcuni giocatori per fare cassa.