L’abbraccio del Tour a Pantani Cesenatico invasa dall’onda gialla Sul portocanale ciclisti in parata

(Di lunedì 1 luglio 2024) In una giornata caratterizzata da un caldo afoso, la riviera ha ospitato ilde France per la storica tappa-Bologna. A, città natale di Marcoe capitale del cicloturismo grazie alla "Fausto Coppi" che da oltre mezzo secolo organizza la granfondo Nove Colli, sono migliaia i tifosi che si sono radunati. Molti di loro erano già presenti il giorno prima al Barbotto per uno dei passaggi più importanti della prima tappa, la Firenze-Rimini. L’organizzazione delè qualcosa di straordinario e già sabato sera il circo ha iniziato a muoversi per allestire il villaggio attorno allo stadio comunale di, dove già nella prima mattinata di ieri erano tantissimi gli appassionati che hanno affollato le strade nel quartier generale della partenza e non erano ancora le 9 del mattino quando si sono formate le file negli store mobili ufficiali che vendono magliette, cappellini, accessori e gadget dedicati alla corsa.