La storia di Simone Caravaglio l’artista che ha colpito Josè Mourinho

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 1 luglio 2024) Grazie al suo talento è riuscito a colpire. No, non stiamo parlando di un calciatore, ma di un’artista. Si tratta di(qui il suo profilo Instagram), 5oenne assistente di volo da 27 anni con una grande passione per l’arte. Nato e cresciuto a Roma, per lavoro si è trasferito a Malpensa dove ora, nel tempo libero, si cimenta nel creare quadri. Uno di questi, ispirato dalla vittoria della Conference League da parte della sua amata Roma, è stato spedito (in regalo) all’allora allenatore della Roma,che ha apprezzato e non poco l’opera. Ma andiamo per gradi. Chi è? “Sono romano trapiantato a Malpensa per lavoro. Faccio l’assistente di volo da 27 anni. Sono cresciuto suonando musica vista la grande passione per il rock.